Поклонники шоу «Маска» считают, что разоблачение Пончика справедливо

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11 апреля 2022, 20:55 Источник: Тeleprogramma.pro

Ирина Понаровская, фото: vk.com/i_ponarovskaya

Ирина Понаровская принимала участие в шоу «Маска». В воскресенье, 10 апреля, на НТВ вышел в эфир девятый выпуск третьего сезона этого проекта, и в финале был разоблачен восьмой по счету участник. К удивлению многих телезрителей, в маске Пончика оказалась 69-летняя Ирина Понаровская.

Перед каждым своим выступлением артистка угощала пончиками членов судейской коллегии и прикормила даже короля российский эстрады Филиппа Киркорова.

Киркоров не раз спасал Пончика от разоблачения, но в этот раз оказался бессилен. Большая часть жюри проголосовало за то, чтобы Пончик снял маску.

В телеграм-канале шоу поклонники проекта обсуждают детали выпуска. По их мнению, разоблачение Пончика логично. В комментариях пишут: «Пончик заслуженно ушел», «Наконец-то Пончик ушел. Было ожидаемо, давно пора», «В Пончике Ирина Понаровская удивила, неожиданно», «Классный выпуск. Дракон и Пчела — браво. Козерог не впечатлил. Пончик — достойный и красивый уход», «Понаровская — молодец! Наша петербурженка!».

В своем аккаунте в соцсети певица поблагодарила создателей «Маски» за возможность испытать чудесные эмоции. «Как мы с моим директором Лерой Тувиной столько времени держали в тайне участие в шоу, и какой это был классный, необычный опыт», - поделилась Ирина Понаровская.