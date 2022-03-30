Актриса Анна Снаткина: чтобы семья была идеальной, нужно дарить любовь, нежность и теплоту друг другу

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30 марта 2022, 13:17 Источник: Тeleprogramma.pro

Анна Снаткина, фото: vk.com/snatkina_official

Актриса театра и кино Анна Снаткина и известный шоумен Виктор Васильев женаты десять лет, растят дочь Веронику. За эти годы звездные супруги ни разу не становились героями скандальных хроник.

Снаткина смело считает, что их с Виктором семью смело можно назвать идеальной. На вопрос журналистов издания Тeleprogramma.pro, что же самое сложное в браке с артистом, жена шоумена ответила: «Когда ты искренне любишь, все сложности уходят на второй план, ты их не замечаешь. Самое главное — дарить любовь, нежность и теплоту друг другу».

По словам актрисы, не надо забывать говорить каждый день, что ты любишь человека и всегда будешь рядом с ним даже в самых сложных ситуациях.

Брак Анны Снаткиной и Виктора Васильева стал первым для них обоих. По признанию актрисы, она мечтала именно о женихе, не имевшем до нее семейного опыта.