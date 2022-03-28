Портал Teleprogramma.pro сообщил, что Бузова раньше мыла полы в клинике, а Савичева – продавала вещи в переходе

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28 марта 2022, 13:44 Источник: teleprogramma.pro

Ольга Бузова, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Портал teleprogramma.pro в понедельник, 28 марта, рассказал, какие российские звезды до того, как стали знаменитыми, были вынуждены много и тяжело работать, чтобы оплатить питание и одежду.

Певица и телеведущая Ольга Бузова выросла в обычной семье и для того, чтобы заработать деньги на карманные расходы, мыла полы в клинике, где работала ее мама.

Непростое детство было и у супермодели Натальи Водяновой, которая летом торговала на рынке, а зимой продавала мороженое. Певица Юлия Савичева, как сообщает teleprogramma.pro, в детстве тоже помогала родителям торговать вещами в переходе и донашивала чужую одежду.

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков также подрабатывал, однако лишь потому, что не хотел брать деньги у знаменитых родственников. Во время учебы в США он работал в баре.