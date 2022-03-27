У Валерии сорвалось выступление: «Музыканты Дрезденского оркестра не захотели выходить на одну сцену с российскими артистами»

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

27 марта 2022, 12:16 Источник: Starhit

Фото: Global Look

Выступать за границей нашим звездам становится проблематично. Валерия рассказала, что музыканты Дрезденского оркестра «не захотели выходить на одну сцену с российскими артистами».

Как отметила Валерия, на концерте в Дубае, в рамках Дрезденского оперного бала, также должны были порадовать зрителей Светлана Захарова, Вадим Репин. Однако выступление отменилось. «Но ничего страшного, переживем и это. Руководитель фестиваля Ханс-Йоахим Фрай в 2009 году в Дрездене вручил нашему президенту Саксонский орден благодарности «за заслуги в развитии культурного сотрудничества» между Россией и Германией. Но недавно Фраю был поставлен ультиматум — либо он забирает орден у Путина, либо его лишат возможности проводить Дрезденский бал. Орден забрать он не захотел», — сказала артистка.

Валерия добавила, что не жалеет о том, что закрыты границы с Европой, потому что и так уже хорошо ее изучила, «объездив каждый уголок». Певица считает, что сложившаяся ситуация может дать импульс для развития внутреннего туризма.