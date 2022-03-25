Лолита объяснила, что билеты на концерты дорогие, поскольку у артистов повысились цены на все, особенно на перелет

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25 марта 2022, 14:49 Источник: Тeleprogramma.pro

Лолита Милявская, фото: vk.com/lolitamilyavskaya

Певица Лолита Милявская объяснила, почему билеты на концерты артистов стоят дорого. Лолита уверяет, что гонорары артистов с времен пандемии коронавируса почти не изменились, но расходы на организацию концертов выросли значительно.

Милявская рассказала, что самые большие расходы — это перелет. Лолита раскрыла, что при перелете обычно у артистов возникает перегруз. "Как правило, все летают с очень маленькими сумочками. Это инструменты. И каждый играет на своем", - уточнила она и посетовала, что "авиакомпании перевозки подняли в два раза". Не секрет, что во время гастролей артисты живут в отелях.

"Артисту нужно заплатить за аренду гостиницы, зала, звука, светового оборудования, рекламу, отдать проценты за продажу проданных билетов (5-15%), охрану зала, некоторые залы берут дополнительно за самые неожиданные вещи, вплоть до аренды чайника и стульев в гримерной", - раскрыла все расходы знаменитость в публикации в Телеграм.