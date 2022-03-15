Певица Жасмин покинула Россию

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15 марта 2022, 21:04

Фото: pixabay.com

Известная артистка подтвердила свой отъезд из России. Об этом сообщает Readovka.news.

Певица Жасмин (на самом деле Сара Манахимова) в личном блоге поделилась с подписчиками, что улетела из страны. Она также рассказала, где сейчас находится.

«Дорогие мои подписчики, не переживайте, я в отпуске с детьми и скоро вернусь. В Израиле находится могила моего папы, который покинул нас совсем недавно, и я пока еще чувствую необходимость почаще его там навещать... В Израиле, как вы все знаете, у меня горячо любимая бабушка, тети, двоюродные братья и сестры, племянники, друзья. Ни для кого не секрет, что мы с детьми очень любим проводить в Израиле часть отпуска и бываем в этой стране несколько раз в год во время каникул в школе моих детей», — написала Жасмин.

Многие российские знаменитости решили покинуть страну после начала спецоперации на Украине. Стоит отметить, что большинство звёзд выбрали Израиль.