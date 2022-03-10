Ушел из жизни музыкант, бывший участник группы «Отпетые мошенники» Вячеслав Зинуров

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10 марта 2022, 22:20

фото: pixabay.com

Ушел из жизни музыкант, бывший вокалист группы «Отпетые мошенники» Вячеслав Зинуров, известный как Том Хаос. Артисту было 50 лет. Он был найден мертвым в доме в Подмосковье. Концертный директор артиста Линар Сафиуллин заявил, что Вячеслав Зинуров скончался в четверг, 10 марта.

Причину ухода из жизни музыканта он не стал раскрывать, только уточнил, что смерть Зинурова не связана с криминалом.

По его словам, о том, что Вячеслава Зинурова не стало, они узнали, когда музыкант не приехал на съемки, - передает ТАСС.

Телеграм-канал Baza со ссылкой на информацию правоохранительных органов написал, что музыкант ушел из жизни по своей воле.

До брата, который находился в деревне Капорки, Дмитровского района, долгое время не могла дозвониться его сестра. Тогда она позвонила соседу Вячеслава и попросила, чтобы зашел к нему и узнал, почему он не отвечает на звонки. Мужчина обнаружил в доме тело музыканта.

Вячеслав Зинуров родился в 1971 году. Он был одним из основателей поп-группы «Отпетые мошенники», в составе которой выступал с 1996 по 2021 год в качестве вокалиста и диджея. С Сергеем Амораловым и Гариком Богомазовым они записали 7 альбомов.