Григорий Лепс после развода похорошел и снова стал улыбаться

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8 марта 2022, 20:45 Источник: Тeleprogramma.pro

Григорий Лепс, фото: Anatoly Lomokhov, globallookpress.com

Певец Григорий Лепс после развода с красавицей-женой похорошел и снова стал улыбаться. В конце 2021 года Анна Шаплыкова, мать троих детей музыканта, подала на развод с ним после 20 лет брака. Как говорят журналисты, развод пошел 59-летнему певцу на пользу.

7 марта артиста видели на большом весеннем концерте в честь женщин-военнослужащих в «Музее Победы» в Москве. Корреспондент «Комсомольской правды» заметил, что Григорий Лепс похудел, посвежел снова стал улыбаться перед камерами фотографов. Теперь он снова подходит под образ «счастливого как никто» человека, - пишет teleprogramma.pro.

Ходили слухи, что у Лепса роман с известной телеведущей, об этом узнала его супруга и решила развестись.

В начале марта Лепс поделился фото с младшими детьми — дочерью Николь и сыном Ваней. Артист находился с детьми в Калифорнии.