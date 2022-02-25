Певец Дмитрий Колдун о своей фамилии немного узнал от служителей монастыря

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25 февраля 2022, 11:48 Источник: Тeleprogramma.pro

Дмитрий Колдун, фото: vk.com/koldunmed

Когда Дмитрий Колдун был участником шоу «Фабрика звезд», многие подумали, что голубоглазый брюнет взял псевдоним. Певец стал известен по «Фабрике», а потом выступал на «Евровидении».

Оказалось, что Колдун не псевдоним, а настоящая фамилия артиста. Уроженец Белоруссии Дмитрий признался, что о своей фамилии знает совсем мало.

В проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду» 36-летний музыкант поделился, что был в одном монастыре и там ему сказали, что, возможно, его дед был знахарем и народным целителем. Не секрет, что церковь не всегда благословляла целительство, знахарей называли колдунами и чернокнижниками. По мнению певца, вероятно фамилия пошла оттуда.

Сам Дмитрий травы и коренья не собирает. «Ничего такого магического мне по наследству не перешло», — заключил музыкант Дмитрий Колдун.