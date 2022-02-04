На бизнесвумен Елену Блиновскую подали в суд из-за часов

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4 февраля 2022, 17:29 Источник: Тeleprogramma.pro

Елена Блиновская, фото: vk.com/elena_blinovskaya

Блогера, бизнесвумен Елену Блиновскую обвиняют в том, что она не расплатилась за дорогие часы. Блиновская разбогатела на своём проекте «Марафон желаний». Блогерша не раскрывает свои доходы.

Утаила она заработки и от Ксении Собчак, которой предлагала поцеловаться с Иваном Ургантом на своем дне рождения. На свой 40-й день рождения Блиновская потратила более ста миллионов рублей, а вели вечеринку на Алтае Собчак и Ургант.

Но Ксения Собчак заметила, что блогер смело демонстрирует в своем микроблоге предметы роскоши.

Telegram-канал Mash раскрыл, что бизнесвумен не расплатилась за часы известной марки, которые приобрела у мужчины по имени Алексей. Стоимость часов составляет два миллиона рублей. Но Блиновская выплатила лишь 100 тысяч рублей в качестве залога и больше ни рубля.

Продавец обратился в суд и потребовал от Блиновской вернуть за часы оставшиеся деньги. Блиновская отрицает новость о судебном иске.