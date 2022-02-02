Певица Анжелика Агурбаш: бывший муж не помогает растить и учить сына

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

2 февраля 2022, 14:22 Источник: Анжелика Агурбаш

Анжелика Агурбаш, фото: facebook.com/angelicaagurbash

Певица Анжелика Агурбаш публично пожаловалась на своего бывшего мужа бизнесмена, который отказывается платить алименты на их сына. Артистка была замужем за «колбасным королем» Николаем Агурбашем, у них родился сын Анастас. Они прожили в браке 11 лет.

После развода Анжелика Агурбаш вспоминает об отношениях в семье с ужасом. Мужчина неоднократно прибегал к домашнему насилию и психологическому давлению на нее.

По словам артистки, после расставания с мужем про нее начали сочинять сплетни, якобы она алкоголичка, употребляет запрещенные вещества, плохая мать и женщина, которая сбежала с любовником. Муж после тяжелого развода не стал платить певице алименты на сына Анастаса. Юноше сейчас 17 лет.

«Я говорю: «Хотя бы за школу заплати. Имей совесть!» — пожаловалась певица телеведущей Лере Кудрявцевой в программе на НТВ.

Ранее певица поделилась, что мечтала получать от своего бывшего мужа полмиллиона рублей алиментов, но суд принял решение о 15 тысячах рублей. В прошлом году весной певица рассказала, что Агурбаш - банкрот. По брачному договору все имущество после развода супругов Агурбашей осталось у мужа. Анжелика уверяет, что ее подпись подделали.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости