Сегодня Юлии Началовой исполнился бы 41 год

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31 января 2022, 12:07

Фото: Global Look

Певица Юлия Началова сегодня могла бы отпраздновать 41-летие. Артистка умерла в марте 2019 года, когда ей было 38.

Юлия Началова родилась в 1981 году в Воронеже в семье профессиональных музыкантов. Девочка прекрасно чувствовала себя на сцене и становилась победительницей песенных конкурсов. Хитом, который прославил Юлию, стала композиция «Герой не моего романа». Также она была успешной телеведущей.

Много лет Началова страдала от подагры, с которой в итоге организм не справился. Это тяжелое воспаление суставов из-за отложения в тканях мочевой кислоты, почкам тяжело ее вывести. Кроме того, у певицы был диабет.

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