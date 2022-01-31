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Сегодня Юлии Началовой исполнился бы 41 год

, 12:07

Сегодня Юлии Началовой исполнился бы 41 год
Фото: Global Look

Певица Юлия Началова сегодня могла бы отпраздновать 41-летие. Артистка умерла в марте 2019 года, когда ей было 38.

Юлия Началова родилась в 1981 году в Воронеже в семье профессиональных музыкантов. Девочка прекрасно чувствовала себя на сцене и становилась победительницей песенных конкурсов. Хитом, который прославил Юлию, стала композиция «Герой не моего романа». Также она была успешной телеведущей.

Много лет Началова страдала от подагры, с которой в итоге организм не справился. Это тяжелое воспаление суставов из-за отложения в тканях мочевой кислоты, почкам тяжело ее вывести. Кроме того, у певицы был диабет.

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