Собчак рассказала, что после развода Григорий Лепс встречается с ведущей Первого канала Юлией Барановской

Певец Григорий Лепс после развода с Анной Шаплыковой, с которой прожил в браке 20 лет, встречается с телеведущей Первого канала Юлией Барановской. Об этом «по секрету» рассказала Ксения Собчак в эфире программы «Вечерний Ургант».
Собчак сообщила, что часть новогодних каникул провела в Куршавеле в компании с Лепсом и его новой избранницей. На вопрос Урганта, кто она, телеведущая ответила: «Ты-то должен знать слухи Первого канала, с кем он встречается. Давай так: я тебе на ушко скажу, с кем он встречается, а ты, если захочешь, расскажешь всем», — предложила Собчак. А затем шепнула в микрофон: «С Барановской».
Брак Лепса с Шаплыковой был расторгнут 20 декабря прошлого года. Инициатором развода стала Шаплыкова.
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