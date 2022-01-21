Пластический хирург Тимур Хайдаров считает, что Алла Пугачёва могла воспользоваться «чипом красоты»

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21 января 2022, 18:37

Алла Пугачёва, фото: Vadim Tarakanov, globallookpress.com

Пластический хирург Тимур Хайдаров, допустил, что знаменитая певица Алла Пугачёва пользуется передовыми технологиями для поддержания молодости и красоты. По мнению звёздного доктора, Алла Борисовна могла прибегнуть к специальной подготовке к пластической операции — биохакингу.

Как объяснил специалист, биохакинг - это улучшение работы организма с помощью медицинских препаратов, питания, тренировок и других методов, чтобы замедлить старение.

Тимур Хайдаров предположил, что супруга Максима Галкина воспользовалась «чипом красоты». Хирург интервью в рамках YouTube-шоу «Алена, блин!» рассказал ведущей проекта Алёне Жигаловой, что существует специальная ампула, которую вшивают в тело человека.

По словам хирурга, в определенный период времени вещества из ампулы поступают в организм человека, и это приводит к похудению и быстрому восстановлению. Хайдаров сравнил этот способ с «чипированием» исключительно ради красоты и здоровья,- сообщает ФБА «Экономика сегодня».

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