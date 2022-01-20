Ирине Аллегровой исполнилось 70 лет: жизнь и карьера «шальной императрицы»

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20 января 2022, 07:23 Наталья Полянская

Свой юбилей сегодня отмечает советская и российская эстрадная певица, актриса, а также народная артистка РФ Ирина Аллегрова. Ей исполняется 70 лет.

Ирина родилась 20 января 1952 года в Ростове-на-Дону, в семье театрального режиссёра, актёра, заслуженного артиста Азербайджанской ССР и РСФСР. Ее мать была актрисой и певицей. В 1961 году семья переезжает в Баку. Родители работают в Бакинском театре музыкальной комедии. Её берут сразу в третий класс Центральной музыкальной школы при Бакинской консерватории по классу фортепиано которую она закончила, сыграв на выпускном экзамене Второй концерт Рахманинова.

В 1970 году Ирина Аллегрова начала работать в Ереванском оркестре под управлением Константина Орбеляна. В 1970-х и 1980-х годах Аллегрова выступала в различных музыкальных коллективах, с которыми она ездила по Советскому Союзу.

В 1975 году Ирина Аллегрова пробует поступить в ГИТИС, но не проходит в третьем туре. Начинает работать, давая частные уроки музыки и работая концертмейстером в хореографическом училище. В 1977 году Ирина становится солисткой ансамбля «Молодые голоса» при тамбовской филармонии, в составе которого становится лауреатом II-го Всесоюзного конкурса песни «Сочи-1978». В 1979 году ансамбль распадается на два: «Факел» и «Круиз».

В 1985 году Фельцман пишет песню «Голос ребёнка», с ней Аллегрова дебютирует на творческом вечере композитора и впервые появляется на песенном фестивале «Песня года». Ирина становится солисткой ансамбля «Огни Москвы».

В 1990 году певица покинула группу «Электроклуб». Своей песней-флагманом Ирина Аллегрова считает «Странника» Игоря Николаева. В репертуаре Ирины Аллегровой появляются «Фотография», «Не было печали», «Не улетай, любовь!», «Верьте в любовь, девчонки» и др. В этом же году Ирина начинает регулярно появляться на телевидении и гастролировать с сольной программой. Песня «Фотография» сильно похожа на «Happy Nation» шведской поп-группы Ace of Base; представители певицы обвиняли группу в плагиате, причём Ace of Base узнали об этой истории лишь по приезде в Россию в 1998 году.

Первым мужем певицы был Георгий Таиров, он был баскетболистом из Баку. Их брак продлился один год. Кроме того, от Георгия у артистки есть дочь Лала. Второй избранник - Владимир Блехер, композитор из Луганска. Третьим мужем стал Владимир Дубовицкий, продюсер, бас-гитарист, клавишник, создал ансамбль «Огни Москвы». Четвертым мужем Аллегровой был Игорь Дмитриевич Капуста, который танцевал в группе «Рецитал» у Аллы Пугачёвой.

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