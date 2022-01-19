Андрей Макаревич в 68 лет станет отцом в четвертый раз

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19 января 2022, 15:23 Источник: КП

Фото: Global Look

Четвертая жена Макаревича, блогер Эйнат Кляйн ждет ребенка. Знакомые уже давно заметили ее округлившийся живот. Сегодня Макаревич впервые подтвердил, что это правда.

Для 37-летней Эйнат это будет первенец, а Андрей Макаревич готовится стать отцом в четвертый раз. Супруги долго мечтали о совместном ребенке. По слухам, назвать долгожданного малыша планируют Вадимом в четь отца певца. Также есть предположение, что была сделана процедура ЭКО в Израиле, где, как говорят, жена Макаревича и планирует рожать.

«Спасибо вам большое, но я раньше времени такие вещи не обсуждаю. Спасибо за поздравления!», - сказал лидер «Машины времени».

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