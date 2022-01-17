Певица Монеточка купила квартиру в центре Москвы и решила продать её

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17 января 2022, 22:55

Монеточка, фото: vk.com/lisamonetka

Елизавета Гардымова, получившая известность как певица Монеточка, купила небольшую квартиру в центре Москвы. 23-летняя знаменитость делает в своем жилье ремонт, но уже решила продать квартиру. Всему виной СМИ.

Рассказала в своём профиле Instagram, что продаст свою только что купленную квартиру в центре Москвы. Поводом стало то, что её расположение тут же рассекретило СМИ.

Тelegram-канал Mash узнал и распространил информацию о приобретении Монеточкой квартиры площадью около 60 квадратных метров в доме 1914 года постройки в Басманном районе столицы. В квартиру ведет массивная дверь из темного дерева. По версии журналистов, квартира куплена за 20 миллионов рублей. Соседи рассказали, что в квартире идет ремонт. Монеточка якобы зарегистрирована в своем новом жилье, но пока приезжает туда редко.

Тelegram-канал SHOT тоже сообщал о новой квартире Монеточки в центре Москвы. А уроженка Екатеринбурга делались в соцсетях, что делает ремонт в купленной квартире, но адрес не указывала.

Узнав дом, в котором обживается Монеточка, туда прибыли ее поклонники. Огорченная певица испытала "максимальный дискомфорт". "Спасибо придурочным изданиям за то, что я уже не могу и не смогу жить в нашей новой квартире, уж поверьте, теперь мы будем продавать ее", — написала звезда.

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