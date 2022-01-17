Певица Проскурякова трогательно поздравила супруга Игоря Николаева с Днем рождения: «Ты самый чудесный»

В понедельник, 17 января, российскому композитору, музыканту Игорю Николаеву исполнилось 62 года. Его супруга певица Юлия Проскурякова трогательно поздравила мужа с Днем рождения.
«С днем рождения, мой любимый человек! Ты самый чудесный, прекрасный, любящий и добрый! Любим. Твоя семья: мама, Юля, Вероника и я. А еще: Люда, Павел, Ольга, Артемий, Злата, Зоя и чета Николаевых»,- цитирует слова артистки портал teleprogramma.pro.
К поздравлениям присоединись телеведущий Игорь Гуляев и фигурист Александр Жулин. При этом заслуженный деятель искусств РСФСР Игорь Крутой просто отравил букет цветов из эмодзи. Сам Николаев в благодарность супруге поставил в комментарии красное сердце.
День рождения Николаев будет праздновать в Дубае. На днях композитор прилетел сюда с женой и дочерью Вероникой.
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