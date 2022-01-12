Клявер поддержал грамотную цензуру в музыке

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12 января 2022, 18:58 Источник: teleprogramma.pro

Денис Клявер, фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Бывший участник группы «Чай вдвоём» Денис Клявер поддержал соблюдение грамотной цензуры в музыке. По его словам, легендарные поэты, в том числе Александр Пушкин, писали стихи с матерными словами, но в школе их никто не учил.

«Конечно, цензура нужна. Но грамотная. Александр Сергеевич Пушкин, как и многие наши великие поэты, писал стихи с матом … У каждого творческого выражения должна быть своя площадка»,- поделился певец в беседе с порталом teleprogramma.pro.

Клявер привел в пример группу «Сектор газа», чьи песни раньше слушали дома или на подпольных концертах. При этом артист напомнил, что в его молодости «это творчество не было коммерческой индустрией и не ретранслировалось как основная тенденция для подражания». Певец добавил, что сейчас есть возрастные ограничения и они должны быть указаны при получении любой информации, в том числе музыки.

«Другой разговор, как этим всем управлять, чтобы это не выглядело ущемлением прав людей. Может быть, этим должны заниматься какие-то общепризнанные культурные авторитеты, которым люди будут доверять. Невероятная ответственность за детей ложится на родителей. Лучшее воспитание - собственный пример»,- продолжил он.

Артист уверен, что запрещать детям матерную музыку бесполезно. Клявер призывает родителей преподнести им другие композиции, другое творчество.

«Они сравнят и поймут, что, где и как выбирать. Мои дети с удовольствием слушают и читают то, что им рекомендуют родители»,- заключил исполнитель.

Напомним, что у Дениса Клявера трое детей Эвелин, Тимофей и Даниэль. Матерью девочки является певица Ева Польна.

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