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Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала, как она носит шапочку-чепчик и шубку-чебурашку

, 18:48

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала, как она носит шапочку-чепчик и шубку-чебурашку
Татьяна Брухунова, фото из соцсети "Инстаграм"

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала фото, на котором она запечатлена в шапочке-чепчике и модной красной шубке. Подписчики Брухуновой в Instagram хвалят, как она подбирает образы.

Сейчас в моде шубки из искусственного меха. О шубках-чебурашках рассказывают историк моды Александр Васильев и модный критик Эвелина Хромченко. Супруга Петросяна решила шагать в ногу с модой и предпочитает носить искусственную шубку.

Особенно поклонникам Татьяны понравилась её шапочка. Такие раньше в 70-х годах вязали бабушки своим внучкам. А у Брухуновой чепчик еще украшен цветами. "Ой, какая шапочка",- умиляются подписчики. "Очень милый образ", "Прелесть прелестная, хочу тоже такую же. Очень Хочется!",  "О, милый капор из моего детства. Мама связала, только цвета были другие",  "Очень интересно подобран образ, и как всегда неотразима улыбка",- восхищаются фолловеры.

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Публикация от Татьяна Брухунова (@bruhunova)

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