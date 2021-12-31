Лена Катина из «Тату» рассказала, что Новый год встретит в автомобиле

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31 декабря 2021, 18:56 Источник: Собеседник

Лена Катина, фото vk.com/lenakatina

Певица Лена Катина, выступавшая вместе с Юлей Волковой в группе «Тату», рассказала, что Новый год встретит в автомобиле. По признанию артистки, Новый год - её любимый праздник.

Обычно она готовит на этот праздник салат «оливье», и встречает Новый год с родителями и сыном, друзьями семьи.

Но эту новогоднюю ночь певице придется провести не со своими близкими. Экс-солистка группы «Тату», скорее всего, услышит бой курантов в машине, - пишет «Собеседник».

Лена Катина будет выступать на площадке. Новый год придет, как раз когда она будет ехать на выступление. 37-летняя бывшая «Татушка» после выступления поедет в аэропорт и полетит в Екатеринбург на концерт.

Лена Катина также раскрыла, что Новый год в её семье обычно отмечали не 31 декабря, а 1 января, поскольку у них много друзей-музыкантов, а они в Новогоднюю ночь работают.

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