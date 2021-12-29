Самыми дорогими артистами в 2021 году стали Шнуров и Лепс

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

29 декабря 2021, 17:20 Источник: URA.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Национальная ассоциация организаторов мероприятий (НАОМ) озвучила расценки на выступления российских звёзд на новогодних корпоративах.



По информации НАОМ, стоимость выступления Полины Гагариной начинается от 60 000 евро, Niletto — от 2 млн рублей. Иван Ургант выступит примерно за 50 000 евро, а Алла Пугачева за 100 000 евро, Елка от — 1,5-2 млн рублей, Лолита Милявская — от 1,5 млн рублей.



Ранее сообщалось, что концерты Сергея Шнурова и Григория Лепса стоят порядка 15 миллионов рублей. Выступления Филиппа Киркорова, Николая Баскова и Ирины Аллегровой обойдутся в 12 миллионов рублей.



Организаторы концертов уточнили, что цены могут несколько отличаться в зависимости от места выступления.



«Артист стоит столько, сколько он хочет в этот момент стоить», - сообщили в НАОМ.





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