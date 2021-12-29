Самыми дорогими артистами в 2021 году стали Шнуров и Лепс

Национальная ассоциация организаторов мероприятий (НАОМ) озвучила расценки на выступления российских звёзд на новогодних корпоративах.
По информации НАОМ, стоимость выступления Полины Гагариной начинается от 60 000 евро, Niletto — от 2 млн рублей. Иван Ургант выступит примерно за 50 000 евро, а Алла Пугачева за 100 000 евро, Елка от — 1,5-2 млн рублей, Лолита Милявская — от 1,5 млн рублей.
Ранее сообщалось, что концерты Сергея Шнурова и Григория Лепса стоят порядка 15 миллионов рублей. Выступления Филиппа Киркорова, Николая Баскова и Ирины Аллегровой обойдутся в 12 миллионов рублей.
Организаторы концертов уточнили, что цены могут несколько отличаться в зависимости от места выступления.
«Артист стоит столько, сколько он хочет в этот момент стоить», - сообщили в НАОМ.
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