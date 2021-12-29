Кети Топурия наденет на Новый год особое новое платье

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29 декабря 2021, 12:06 Источник: Тeleprogramma.pro

Кети Топурия, фото: vk.com/topuriaofficial

Певица Кети Топурия собирается на Новый год нарядиться, надеть новое платье. У артистки, по ее признанию, проблем, как у многих россиянок «что надеть» нет. Одна из самых стильных звёзд шоу-бизнеса обычно Новый год встречает в нарядах, которые сама придумывает вместе с командой модельеров и дизайнеров.

У Топурии свой бренд одежды, она носит только эти вещи. Певица никогда заранее не думает, во что нарядится 31 декабря. По словам Кети, обычно она выбирает наряд за неделю, иногда за 2-3 дня до последнего дня уходящего года.

Кети надеется создать какое-то особое новое платье. По мнению артистки, такие незапланированные заранее наряды становятся самыми интересными и популярными. Топурия выбирала между платьем и костюмом с пиджаком. Предпочтительнее платье.

К советам по цветами, которые рекомендуют для года Тигра, она не прислушивалась. Топурия любит голубой цвет. И всё совпало само,- сообщает Тeleprogramma.pro.

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