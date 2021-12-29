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29 декабря 2021, 10:38 Источник: Тeleprogramma.pro

Алексей Малахов: фото: vk.com/aleksey_malakhov_composer

Ушла из жизни супруга поэта и композитора Алексея Малахова. О смерти любимой жены Малахов 29 декабря написал в соцсети. Светлана несколько лет лечилась от онкологического заболевания.

«Ты моя единственная, первая и последняя любовь! Моя часть жизни, моего сердца и мать нашей дочки! С 2012 года мы боролись с твоей опухолью, но ... нет никаких лекарств», — написал композитор в Instagram. Алексей Малахов рассказал, что врачи говорили ему 10 лет назад, 5 лет назад, 2 года назад, полгода назад, что он должен «...крепиться, осталось полгода».

«Я не хотел в это верить и не хочу верить сейчас во всё это... Как будто луч солнца ушёл навсегда», - признался мужчина.

Малахов написал песни, которые исполняют Алла Пугачёва Николай Басков, Жасмин, Ани Лорак, Филипп Киркоров. Алла Борисовна помогала с лечением Светланы, - сообщает Тeleprogramma.pro.

Женщина лечилась в Италии, боролась с раком, как могла. Но сердце её перестало биться.

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