Лепс после развода решил отдохнуть в Италии

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24 декабря 2021, 23:08

Григорий Лепс, фото: Anatoly Lomokhov, globallookpress.com

Певец Григорий Лепс развёлся с красавицей-женой Анной. Суд состоялся 20 декабря. После развода артист решил сменить обстановку, отдохнуть в Италии. Вместе с собой он взял старшую дочь Ингу. Инга - дочь музыканта от первого брака. И на днях ей исполнилось 37 лет.

Лепс опубликовал в Instagram фото с Ингой и рассказал, что отдых в Италии у него кратковременный.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Григорий Лепс (@gvleps)

В Италии у музыканта есть свой дом. Лепс хорошо проведёт время с родным человеком, восстановит силы. Рядом с ним в Европе не только дочь, но и, судя по фото, близкие друзья.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Григорий Лепс (@gvleps)

Напомним, Григорий Лепс и Анна Шаплыкова прожили в браке 20 лет. У них родились трое детей.

Заявление о разводе подала Шаплыкова. Она после развода закрыла свои аккаутны в соцсетях и не комментирует событие.

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