Супруга футболиста Дмитрия Тарасова модель Анастасия Костенко показала дочек и сына

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24 декабря 2021, 21:20

Дмитрий Тарасов, фото: Dmitry Golubovich, globallookpress.com

Жена футболиста Дмитрия Тарасова модель Анастасия Костенко опубликовала фото со своими детьми. В семье растут две дочки и сын. Анастасия недавно стала многодетной мамой. Алексей появился на свет в октябре.

У детей Костенко и Тарасова небольшая разница в возрасте. Можно представить, как приходится крутиться молодой женщине, если муж работает, а детишки требуют внимания.

В сторис instagram Анастасия Костенко выложила видео. Мамочка держит на руках сына, а дочки Милана и Ева сидят рядышком с мамой и братиком,- сообщает Teleprogramma.pro. «Накрашу губы — моськи тут как тут. И сразу такие нежные, чтобы через поцелуй накрасить себе губы», — поделилась секретами девочек Костенко.

Дмитрия Тарасова на фото в последнее время видно реже. Бывший футболист начал творческую карьеру. Не так давно он появился в клипе экс-участницы «Дома-2» Марго Овсянниковой, а вскоре вместе с ней появился на светском мероприятии.

Недавно Тарасов и Костенко крестили Алёшеньку. В храме они были всей семьёй.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANASTASIA TARASOVA (@kostenko.94)

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