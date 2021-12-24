«Я знаю точно – невозможное возможно»: Диме Билану исполнилось 40 лет

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24 декабря 2021, 14:40 Наталья Полянская

Фото: instagram.com

Сегодня свой день рождения отмечает российский певец и киноактёр, заслуженный артист Российской Федерации, а также народный артист Кабардино-Балкарской Республики Дима Билан. Ему исполняется 40 лет.

Настоящее имя певца - Виктор. Он родился 24 декабря 1981 года в городе Усть-Джегута. В пятом классе поступил в музыкальную школу, которую окончил по классу аккордеона. В 1998 году Виктор приехал в Москву для участия в фестивале «Чунга-Чанга», посвящённом детскому творчеству и тридцатилетию совместной деятельности Юрия Энтина и Давида Тухманова.

В 2000 году в ротацию телеканала MTV Russia попал первый видеоклип Димы Билана, снятый на деньги его первого продюсера Елены Кан. Видео на песню «Осень» снималось на берегу Финского залива. Будучи ещё студентом, Билан познакомился со своим будущим продюсером Юрием Айзеншписом, который сразу распознал в нём талант и начал с ним работать. В 2002 году Билан дебютировал на сцене российского фестиваля в Юрмале — «Новая волна».

В феврале 2005 года Билан участвовал в национальном отборе на конкурс песни «Евровидение» с песней «Not That Simple», заняв второе место. После этого было выпущено переиздание альбома «На берегу неба», в которое вошли английские версии песен «Как хотел я», «На берегу неба» и «Ты должна рядом быть».

1 июня Дима Билан стал героем церемонии Муз-ТВ 2007, взяв целых 3 награды: «Лучший альбом», «Лучшая композиция» и «Лучший исполнитель года».

В 2014—2017 годах — наставник проекта «Голос. Дети».

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