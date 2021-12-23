Актриса Анна Хилькевич призвала не искать подвох в том, что она прикусила губу во время беседы с Путиным

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23 декабря 2021, 19:35

Анна Хилькевич, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актриса Анна Хилькевич привлекла внимание журналистов своим поведением во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на Большой пресс-конференции. Звезда сериала «Универ» задала вопрос о вреде социальных сетей, после чего соблазнительно прикусила губу.

Хилькевич захотела узнать мнение Путина о том, «не деградирует» ли молодежь при взаимодействии с социальными сетями. На что президент ответил, что «дети всегда умнее своих родителей», а «образование сейчас основано на играх».

«Вопрос не в этом, а в том, чтобы создавался полезный контент, чтобы молодые люди «не заболевали» интернетом, чтобы не подменяли реальную жизнь сидением в Сети, чтобы было движение, занимались спортом, посещали музеи»,- добавил глава государства.

Во время речи Путина актриса «прикусила губу». Кадр с этим моментом получил активное обсуждение в Сети. Журналисты решили в шутку спросить у Хилькевич, пыталась ли она «соблазнить президента».

«Ну что вы! Я просто плохо видела, и губы засохли под маской. Нет, ну, конечно, я женщина, во-первых. Красивая женщина. Не ищите во всем подвох»,- объяснила артистка.

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