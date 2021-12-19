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Россиянка Таня Меженцева выступила в финале «Детского Евровидения» под номером семь с песней Mon ami

, 20:14

Россиянка Таня Меженцева выступила в финале «Детского Евровидения» под номером семь с песней Mon ami
Таня Меженцева, фото: vk.com/junior_fans

Россиянка Таня Меженцева выступила в финале «Детского Евровидения» под номером семь с песней Mon ami.
Эту песню 12-летняя девочка написала в соавторстве с поэтами Дмитрием Корочиным и Дану Боян и композитором Alex Davia (Александром Брашовяном). «Детское Евровидение» проходит в этом году в Париже.

Вместе с Таней в номере приняли участие танцоры. Они появились на сцене на велосипедах, а потом певица поднялась над сценой на кольце на высоту в три метра. Режиссёром номера - Алексей Голубев.

Накануне финала «Детского Евровидения» россиянка простыла, у неё воспалились голосовые связки, потребовалась помощь специалистов - фониатров.

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