Супруг Анны Нетребко рассказал о новогодних семейных традициях

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17 декабря 2021, 17:00 Источник: teleprogramma.pro

Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Известный оперный певец Юсиф Эйвазов рассказал, что Новый год будет встречать дома в компании супруги народной артистки России Анны Нетребко и сына Тьяго. По его словам, зимние каникулы – это то самое время, когда можно провести время с семьей.

«Никаких особых традиций нет. В 12 часов, как и все, открываем шампанское и желаем, чтобы новый год был лучше прежнего. Да и вообще есть желание на праздники несколько дней побыть дома, в семье, нарядить елку. Мы же очень много разъезжаем по всему миру, поэтому собраться в домашней обстановке бывает весьма сложно»,- поделился певец в беседе с порталом teleprogramma.pro.

Также он отметил, что никогда не разлучался с Анной больше чем на 12 дней, поскольку они очень часто выступают вместе. Однако, когда объединить работу и совместное времяпровождение не получается, они прилетают друг к другу, как «нормальные семьи». Эйвазов добавил, что самое большое расстояние, которое он преодолевал, чтобы увидеть жену, это перелет из США.

Ранее фигуристка Татьяна Навка рассказала, что нарядила елку дома еще в ноябре, поскольку опасается, что позже у нее не будет на это времен.

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