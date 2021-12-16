Певице Анне Седоковой исполнилось 39 лет

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16 декабря 2021, 07:42 Наталья Полянская

Сегодня свой день рождения отмечает украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая Анна Седокова. Ей исполняется 39 лет.

Анна родилась 16 декабря 1982 года в городе Киеве. Ее мать была учителем музыки и английского языка. Когда Седоковой исполнилось пять лет, отец оставил семью. Некоторое время девочка жила с бабушкой в Томске, затем отец забрал её в Киев, спустя некоторое время она вновь осталась с матерью, потеряв отца из вида практически на двадцать лет. С раннего детства занималась музыкой и танцами. В шесть лет стала участницей народного ансамбля Украины «Світанок». Поступила в Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности «Актёр и ведущий телевидения», окончив его с красным дипломом. В пятнадцать лет работала моделью.

В начале 2000 года Седокова принимала участие в кастинге в новую женскую поп-группу, которая позже получила название «ВИА Гра». Кастинг не прошла из-за возраста — на тот момент ей было семнадцать лет, и продюсеры сочли её слишком юной для такого коллектива.

Уйдя из группы «ВИА Гра», Седокова снялась для мужского журнала Maxim, будучи на четвёртом месяце беременности. В апреле 2006 года певица под псевдонимом «Аннабель» выпустила клип на песню «Моё сердце».

В 2008 году стала соведущей шоу российского «Первого канала» «Король ринга», ведущей украинского телешоу «Телезвезда — суперзвезда», а также приняла участие в проекте Ильи Авербуха «Ледниковый период-2», где её партнёром стал фигурист-профессионал Андрей Хвалько.

Через два года вышла книга Седоковой «Искусство соблазнения». В мае 2010 года вышли два клипа — сольный клип «Драма» и дуэтный клип с рэпером Джиганом «Холодное сердце».

В феврале 2019 года Седокова была номинирована на премию «Жара Music Awards» в двух категориях — «Лучшая певица» и «Лучший клип» за видео на песню «Шантарам».

Седокова была замужем дважды. Первым ее мужем был футболист, а вторым бизнесмен. От обоих браков у певицы есть дочери Алина и Моника.

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