Актёр Максим Дрозд попросил молиться за его попавшего с травмой в больницу сына

Актёр Максим Дрозд попросил помолиться за его попавшего с травмой в больницу сына. Артист опубликовал пост в Instagram - фото сына и текст с призывом помолиться о выздоровлении и Божьей помощи Егору (Георгию).
Максим Дрозд рассказала, что сын попал в больницу с серьёзной травмой. Никаких подробностей, что произошло с 24-летним сыном, 53-летний артист раскрывать не стал. "Максим, все будет хорошо! Дай сил и помоги Господи Егору", - откликнулась подписчица актёра.
Максим Дрозд был женат несколько раз. В первом браке с мастером спорта по художественной гимнастике Лидией Фоминой у них родилась дочь Дарья. Мама Егора - вторая жена актёра пловчиха Анастасия Бровкина. Егор пошёл по стопам отца, он уже снялся в нескольких фильмах.
В третьем браке с актрисой Викторией Полторак у Дрозда родилась дочь София.
Максим Дрозд снимался в фильмах "Ликвидация", "Наружное наблюдение", "Русский дубль", "Консультант", "Муж с доставкой на дом".
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