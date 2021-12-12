Актёр Максим Дрозд попросил молиться за его попавшего с травмой в больницу сына

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12 декабря 2021, 17:08

Егор Дрозд, фото: vk.com/drozdem

Актёр Максим Дрозд попросил помолиться за его попавшего с травмой в больницу сына. Артист опубликовал пост в Instagram - фото сына и текст с призывом помолиться о выздоровлении и Божьей помощи Егору (Георгию).

Максим Дрозд рассказала, что сын попал в больницу с серьёзной травмой. Никаких подробностей, что произошло с 24-летним сыном, 53-летний артист раскрывать не стал. "Максим, все будет хорошо! Дай сил и помоги Господи Егору", - откликнулась подписчица актёра.

Максим Дрозд был женат несколько раз. В первом браке с мастером спорта по художественной гимнастике Лидией Фоминой у них родилась дочь Дарья. Мама Егора - вторая жена актёра пловчиха Анастасия Бровкина. Егор пошёл по стопам отца, он уже снялся в нескольких фильмах.

В третьем браке с актрисой Викторией Полторак у Дрозда родилась дочь София.

Максим Дрозд снимался в фильмах "Ликвидация", "Наружное наблюдение", "Русский дубль", "Консультант", "Муж с доставкой на дом".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Дрозд (@maxdrozd)

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