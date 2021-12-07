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Даня Милохин отпраздновал свой день рождения с Медведевой, Басковым, Малаховым

, 20:25

Даня Милохин отпраздновал свой день рождения с Медведевой, Басковым, Малаховым
Даня Милохин, фото: vk.com/danya_milokhin

Даня Милохин отпраздновал свой день рождения с фигуристкой Евгенией Медведевой, певцом Николаем Басковым, телеведущим Андреем Малаховым, Настей Ивлеевой, Ольгой Бузовой и другими знаменитостями. 6 декабря Дане Милохину исполнилось 20 лет.

Вечеринку провела блогер Ида Галич, а организацией занималось её агентство. СМИ пишут, что Милохин потратил на праздник порядка миллиона рублей.

Даня Милохин и Николай Басков представили новый трек, сообщает «Комсомольская правда».

Басков подарил молодому человеку часы. Ольга Бузова вручила Милохину кроссовки, который, как на похвалилась, очень ему понравились. Спортивную одежду партнеру по ледовому шоу  преподнесла фигуристка Евгения Медведева.

49-летний Андрей Малахов подарил Дане Милохину мягкую игрушку.

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Публикация от Даня Милохин (@danya_milokhin)

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