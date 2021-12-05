Ольга Орлова вышла замуж ровно через два года после знакомства с возлюбленным

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5 декабря 2021, 19:17

Ольга Орлова с мужем, фото: vk.com/olgaorlova1311

Певица, бывшая солистка группы "Блестящие", телеведущая Ольга Орлова вышла замуж за бизнесмена ровно через два года после знакомства. Поклонники звезды узнали о её замужестве из соцсетей. Ольга Орлова никогда не рассказывает о своей личной жизни.

А недавно она опубликовала на своих страницах в Instagram и ВКонтакте фото с любимым мужчиной. На безымянных пальцах правых рук артистки и бизнесмена надеты обручальные кольца. И ещё появилось фото из ЗАГСа. Ольга Орлова шикарно смотрится в белом брючном костюме. Рядом с невестой и женихом нет свидетелей. Это произошло 27.09.2021.

44-летняя артистка целых два месяц размышляла говорить или нет о своём замужестве на весь мир. И не удержалась, поскольку "хорошими новостями очень приятно делиться".

Орлова решила, что всю правду поклонники и подписчики должны узнать от неё. "Мы расписались ровно во вторую годовщину нашего знакомства. Тихо, скромно, вдвоём", - поделилась певица и призналась: "Я всегда верила, что где-то по земле ходит мужчина, который ищет меня, как и я его. И я его встретила! Моего самого лучшего мужчину на свете!" "Я очень счастлива!!! И хочу поделиться этим счастьем с вами", - эмоционально пишет Ольга.

"Не устану повторять, что после сорока жизнь только начинается!" - радуется важному изменению в личной жизни певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311)

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