«Каждый день солнце встает снова начинается небольшая надежда»: Бритни Спирс исполнилось 40 лет

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2 декабря 2021, 10:02 Наталья Полянская

40 лет сегодня исполняется американской поп-певице, актрисе, танцовщице, автору песен, обладательнице премии «Грэмми» в категории «Лучшая танцевальная запись» Бритни Спирс.

Бритни родилась 2 декабря 1981 года в городе Маккомб. Ее мать была учительницей в начальной школе и тренером по аэробике, а отец работал строителем и поваром. До девяти лет Спирс профессионально занималась художественной гимнастикой.

В возрасте восьми лет девочка прошла прослушивание для участия в шоу «Клуб Микки Мауса» на канале «Дисней». В школьные годы Бритни училась в актёрской школе Professional Performing Arts School в Нью-Йорке и участвовала в нескольких постановках, в том числе «Ruthless!» 1991 года. В 1993 году Спирс вернулась на канал «Дисней» и в течение двух лет участвовала в шоу «Клуб Микки Мауса». Но уже через год шоу закрыли, и Бритни вернулась домой в Луизиану, где поступила в среднюю школу.

В 1999 году девушка начала свою музыкальную карьеру. Ее первый альбом дебютировал на первом месте рейтинга Billboard 200, 51 неделю он продержался в верхней десятке и 60 недель среди двадцати наиболее популярных. Успех Спирс сделал её значимой фигурой и в музыкальной индустрии, и в поп-культуре.

В начале 2007 года после двухлетнего перерыва Спирс приступила к записи нового сольного альбома, продюсерами которого выступили Danja, Шон Гарретт и Джонатан Ротэм. В середине 2008 года Спирс снялась в видеоролике для тура Мадонны Sticky & Sweet, а в начале августа — в проморолике для MTV Video Music Awards 2008. В 2013 году Спирс работала над своим восьмым студийным альбомом под названием Britney Jean.

В 2016 году 15 июля состоялась премьера лид-сингла с девятого студийного альбома, записанного совместно с американским рэпером G-Eazy.

В июле 2004 года, спустя три месяца после знакомства, Спирс и Кевин Федерлайн объявили о помолвке. После чего Спирс родила сына Шона Престона Федерлайна. А уже 7 ноября 2006 года Спирс подала на развод. В сентябре 2007 года суд объявил, что Спирс должна регулярно сдавать кровь на содержание наркотиков и алкоголя. 31 июля 2008 года состоялось судебное заседание, на котором опекунство отца над Спирс было продлено на неопределённый срок.

В подкасте под названием Britney’s Gram утверждалось, что Джейми Спирс отменил запланированное шоу из-за отказа Спирс принимать лекарства, что он держал её в учреждении против её воли с января 2019 года после того, как она нарушила правило о запрете вождения, это и привело к движению за прекращение опекунства над Спирс, получившему название #freebritney.

12 ноября 2021 года, по решению суда, опека над Бритни была официально прекращена. В сентябре 2021 года Бритни Спирс объявила о помолвке, её избранником стал её бойфренд Сэм Асгари.

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