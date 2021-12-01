Седокова рассказала, что ее супруг нашел общий язык с сыном Гектором

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1 декабря 2021, 19:40 Источник: teleprogramma.pro

Анна Седокова, фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Певица Анна Седокова рассказала, что дети не сразу начали близко общаться с ее супругом Янисом Тиммой. Артистка уважала дистанцию, которую соблюдал ее избранник.

Анна отметила, что 4-летний сын Гектор называет Яниса по имени, и она считает это нормальным. По ее словам, ребенок все равно безумно любит и гордится отчимом. Певица призналась, что ей не нравятся женщины, которые говорят детям: «вот это твой новый папа, теперь называй его так». Бывшая участница группы «ВИА Гра» считает, что сын сам примет решение в какой-то момент.

«И давить тут совершенно не надо. Нужно дать возможность людям построить самим эти отношения. Сейчас Янис не с нами (спортсмен играет за казанский клуб УНИКС), и Гектор скучает»,- поделилась Седокова в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

Также она дала всем «мудрый совет», что в отношениях не нужно обижаться, ругаться и кричать. Анна отметила, что Янис «безумно благородный и самый прекрасный» человек. Седокова уверена, что его сердце настолько доброе, что в него поместилось бы любое количество детей.

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