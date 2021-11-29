Евгению Миронову исполнилось 55 лет: творческий путь актера

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29 ноября 2021, 12:41 Наталья Полянская

Фото: Евгений Миронов, Ekaterina Tsvetkova/ globallookpress.com

Свой день рождения сегодня отмечает советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, сценарист и продюсер Евгений Миронов. Ему исполняется 55 лет.



Евгений Витальевич Миронов родился 29 ноября 1966 года в Саратове. Его отец был водителем, а мать работала продавцом, сборщиком ёлочных украшений на заводе. Мальчик с самого детства мечтал стать актёром и занимался в школьном драматическом кружке. Также, Евгений окончил музыкальную школу по классу аккордеона.



После окончания в 1982 году восьми классов поступил в Саратовское театральное училище имени Слонова. После учебы его пригласили на работу в Саратовский ТЮЗ. Но выбрав другой путь, актер переехал в Москву, чтобы поступать в Школу-студию МХАТ. До 2006 года Миронов проработал в труппе Олега Табакова.



В МХТ им. Чехова Евгений сыграл в таких спектаклях как "№13", "Господа Головлевы" и "Чайка". А с декабря 2006 года является художественным руководителем Государственного театра наций.



Кроме того, актер снялся вол многих кинокартинах. Свою первую роль Миронов сыграл в 1988 году в фильме Александра Кайдановского «Жена керосинщика». Большую известность Евгений получил после исполнения главной роли в фильме режиссёра Валерия Тодоровского «Любовь».



Евгений Миронов никогда не был женат, но в начале 2020 года в СМИ появилась информация, что у Миронова есть сын.

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