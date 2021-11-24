30 лет назад не стало Фредди Меркьюри: жизнь популярного музыканта

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24 ноября 2021, 11:44 Наталья Полянская

Ровно 30 лет назад не стало британского певца парсийского происхождения, автора песен и вокалиста рок-группы Queen Фредди Меркьюри.



Фредди Меркьюри родился 5 сентября 1946 года в Каменном городе на Занзибаре. Его отец работал кассиром при Верховном суде Англии и Уэльса. В 1954 году родители отправили 8-летнего Фарруха в Индию, в школу Св. Петра. В десять лет он стал чемпионом школы по настольному теннису, в двенадцать лет получил кубок за победу в юношеском многоборье. С детства мальчик увлекался музыкой, пением, часто в ущерб учебе. В 1958 году пятеро друзей Фредди из школы Св. Петра создали свою первую рок-группу.



Отправившись в Англию, юноша поступил в политехническую школу Айлсворт, где занимался искусством и живописью. Он работал упаковщиком в отделе снабжения аэропорта Хитроу в Лондоне. Там Фредди познакомился со многими музыкантами и художниками.



Вскоре певец решил найти себе группу. Среди объявлений он нашёл вакансию вокалиста в группе «Sour Milk Sea». Фредди пришёл на прослушивание и в тот же день был принят.



В апреле 1970 года Тим Стаффел решил покинуть группу Smile, и место вокалиста в их проекте занял Фредди. Он же создал первый хит группы — «Killer Queen». В конце 1982 года группа Queen заявила, что в следующем году гастролей не будет, группа уходит в отпуск. И уже 3 февраля 1987 года Фредди Меркьюри выпустил сингл «The Great Pretender».



В 1986 году в СМИ начали появляться слухи о том, что Фредди Меркьюри болен СПИДом. 24 ноября Фредди Меркьюри скончался в возрасте 45 лет в своём доме в Лондоне от бронхопневмонии, развившейся на фоне ВИЧ-инфекции и СПИДа.

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