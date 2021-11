Майли Сайрус исполнилось 29 лет: творческий путь актрисы и певицы

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

23 ноября 2021, 09:43 Наталья Полянская

29 лет сегодня исполняется известной американской певице и актрисе Майли Сайрус. Кумиром всех подростков Сайрус стала, благодаря главной роли в сериале Disney Channel «Ханна Монтана».



Дестини Хоуп Сайрус родилась в городе Франклин в семье кантри-исполнителя Билли Рэя. В детстве она получила прозвище Смайли и была очень улыбчивым ребенком. Девочка выросла на ферме и ходила в одну из местных школ.



В 2001 году её семья переехала в Торонто, где Билли снимался в сериале. И работа отца в этом шоу вдохновила её стать актрисой. В одиннадцать лет Сайрус узнала о кастинге в телевизионный проект компании Disney Channel, под названием «Ханна Монтана» и тут же отправила записанную кассету для кастинга. Когда карьера Майли начала идти в гору, ее агентом стала ее собственная мать. «Ханна Монтана» стала кумиром целого поколения подростков.



Первым синглом Сайрус стал «The Best of Both Worlds», вскоре ее альбом добрался до первой строчки Billboard 200. В апреле 2008 года певица возглавила составленную журналом Forbes десятку самых богатых детей и подростков от восьми до шестнадцати лет.



В 2012 году Сайрус снялась в фильмах «Лето. Одноклассники. Любовь» и «Агент под прикрытием».



Через два года девушка начала мировое турне в поддержку пластинки Bangerz, во время которого было множество провокационных выходок исполнительницы.



30 ноября 2018 года состоялся релиз трека Майли «Nothing Breaks Like a Heart». В прошлом году года вышел трек «Midnight Sky», ставший главным синглом седьмого студийного альбома Plastic Hearts. А уже в этом году вышел видеоклип кавер-версии «Nothing Else Matters» с участием Элтона Джона на фортепиано.



В 2012 году Майли обручилась с актером Лиамом Хемсвортом. В 2018 году они поженились, но уже через два года пара подала на развод.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости