Венсану Касселю исполнилось 55 лет

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23 ноября 2021, 09:16 Наталья Полянская

Сегодня свой день рождения отмечает знаменитый французский актер Венсан Кассель. Ему исполняется 55 лет.



Кассель родился в Париже в семье журналистки Сабин Литикье и актёра Жан-Пьера Касселя. Про детство актера мало что известно.



Свою карьеру Кассель начал в Нью-Йорке, затем вернулся во Францию и работал в театре Жана-Луи Барро.

Его успех в основном связан с именем режиссёра Мэтью Кассовица, который впервые отметил талант Касселя и пригласил его на роль в социальной драме 1995 года «Ненависть».

В 2010 году Венсан исполнил главную роль в дебютной картине Гавраса «Наш день придёт». В мае 2018 года на Каннском кинофестивале состоялась премьера второй картины Ромена Гавраса «Мир принадлежит тебе», в которой Кассель тоже играл одну из важных ролей.



С 1999 по 2013 год Венсан был женат на актрисе Монике Белуччи. У бывших супругов есть две дочери — Дева и Леони Кассель. А с 2018 года актер женат на модели Тине Кунаки, у пары есть дочь — Амазони.

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