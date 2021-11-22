Скарлетт Йоханссон сегодня исполнилось 37 лет: творческий путь актрисы

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22 ноября 2021, 12:29 Наталья Полянская

Сегодня свой день рождения отмечает известная американская актриса и певица Скарлетт Йоханссон. Ей исполняется 37 лет.



Скарлетт Йоханссон родилась 22 ноября 1984 года в Нью-Йорке. Её отец работает архитектором. Ее родители развелись. Этот факт очень повлиял на девочку. Она часто переживала и плакала. Скарлетт с самого детства посещала актёрскую школу Ли Страсберга. Работать над своей кинокарьерой юная Скарлетт начала еще в девять лет, а уже в одиннадцать лет она уже играла в паре с Шоном Коннери.



Свою первую серьезную роль Йоханссон получила в фильме «Норт». Кроме того, актриса снялась в таких фильмах, как: «Призрачный мир» и «Человек, которого не было», «Трудности перевода». Одной из запоминающихся ролей актрисы можно назвать роль в исторической драме «Ещё одна из рода Болейн», где Скарлетт сыграла с Натали Портман и Эриком Бана.



В 2014 году вышли две картины с Йоханссон, «Повар на колёсах», который собрал в прокате более 45 миллионов долларов и боевик Люка Бессон под названием «Люси».



СМИ приписывают актрисе большое количество романов с различными знаменитостями. Два года Скарлетт была в браке с Райаном Рейнольдсом. В 2014 году девушка вышла замуж во второй раз за журналиста Ромена Дориака, они прожили вместе 5 лет и расторгли свой брак. Год назад актриса вышла замуж за комика Колина Джоста, летом этого года у них родился сын.

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