Сегодня известному российскому актеру Александру Ильину исполнилось 38 лет

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22 ноября 2021, 12:23 Наталья Полянская

Александр Александрович Ильин родился 22 ноября 1983 года в Москве.



В кино мальчик дебютировал ещё в детстве, он сыграл эпизодическую роль мальчика-посыльного в российском телесериале «Мелочи жизни».



Актер окончил Высшее театральное училище имени Щепкина.



После чего Ильин играл в Театре Российской армии и Российском академическом молодёжном театре. Параллельно Александр продолжал сниматься в кинокартинах и телесериалах. В 2009 году он сыграл в фильме «Царь» роль второго плана Фёдора Басманова.

С 2010 по 2016 год Александр играл в популярном российском сериале «Интерны», где исполнял роль интерна Семёна Лобанова.



С 2010 года является вокалистом панк-группы «План Ломоносова».

В марте 2018 года у Александра и его жены Юлии родился сын.

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