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Ушёл из жизни актёр и телеведущий Игорь Савочкин

, 15:55

Ушёл из жизни актёр и телеведущий Игорь Савочкин
Игорь Савочкин, фото: kino-teatr.ru

Ушёл из жизни актёр и телеведущий Игорь Савочкин. О смерти Игоря Савчкина первой в четверг сообщила писательница, блогер, режиссёр Алеся Казанцева.

«Сейчас я узнала, что вчера ушел Игорь Савочкин. Один из тех, кто был добр ко мне в те времена, когда я начинала. Игорь работал в "Базелевсе", занимался пост-продакшеном, люди не из нашей сферы знают его как известного актера», — написала Казанцева, которая также работала в кинокомпании "Базелевс".

Игорю Савочкину было 58 лет. СМИ пишут, что у актёра была онкология.

Игорь Савочкин известен по ролям в фильмах «Жесть», «Черная молния», «Адмиралъ», «Левиафан», «Легенда о Коловрате», «Ночной дозор» и «Дневной дозор».

В его фильмографии более 90 картин. Савочкин также вел телепередачу «Теория заговора».

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