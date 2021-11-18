Звезда сериала «Женский доктор» Носков поделился впечатлениями о домашних родах своей супруги

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18 ноября 2021, 14:59 Источник: teleprogramma.pro

Илья Носков, фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/globallookpress.com

Российский актер Илья Носков рассказал о родах супруги в домашних условия. Многодетный отец взял на себя ответственность комфорт возлюбленный и появление на свет будущего наследника.

Артист отметил, что ему хотелось «домашнего таинства». По его словам, роддом – это «непонятное пространство, где ответственность за благополучие или не благополучие размывается». Носков добавил, что готовился к родам супруги, год ходил в специальную школу, общался с медиками, а также проходил всю медицинскую подноготную. Сам процесс звезда сериала «Женский доктор» назвал «домашним чудом».

«Когда только ты и твой появляющийся ребенок. Нет запаха хлора, непонятных медиков, рук, которые хватают твоего малыша и куда-то уносят, а потом, когда захотят, приносят маме покормить»,- поделился актер в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

Илья пояснил, что ребенок сразу запоминает запах отца и матери на всю жизнь. Артист уточнил, что со всеми тремя детьми роды прошли «благополучно». Кроме того, Носков считает, что мнение о том, что подобные процедуры разрушают отношения между супругами, распространяют те, кто ничего не знает о самом процессе.

«Самый главный процесс, это подготовка до и поддержка после. А когда ты человека поддерживаешь - это самое главное. Остальное только физиология, это нормальное природное явление. Это же не извращение какое-то, а природный процесс»,- продолжил он.

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