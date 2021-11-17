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София Ротару собирается в Москву

, 18:17 Источник: Телепрограмма

София Ротару собирается в Москву
София Ротару, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Поклонники знаменитой певицы Софии Ротару заметили, что артистка немного похудела и забеспокоились, все ли в порядке с её здоровьем. Оказывается, певица готовится к участию в новогодних концертах, к съемкам, к рождественским праздникам.

Не секрет, что телевизор несколько килограммов прибавляет. Зная эту особенность, Ротару традиционно худеет к праздничным выступлениям.

Украинские журналисты рассказали «Телепрограмме», что София Михайловна сейчас придерживается легкой, проверенной годами диете. Поэтому худоба у певица здоровая и желанная перед чередой съемок и концертов.

В этом году София Ротару выступала в России несколько раз. Не только на частных концертах, но и приезжала в Сочи на фестиваль «Новая волна».

Поклонники певицы смогут увидеть артистку на 50-летии фестиваля «Песня года». Концерт с участием Ротару состоится 4 декабря. Как и на «Новую волну», Ротару пригласил продюсер и музыкант Игорь Крутой.

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