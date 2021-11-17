Дэнни Де Вито исполнилось 77 лет: творческий путь актера

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17 ноября 2021, 12:25 Наталья Полянская

Сегодня свой день рождения отмечает американский актер и продюсер Дэнни Де Вито. Ему исполняется 77 лет.



Дэнни Де Вито родился 17 ноября 1944 года в семье италоамериканцев. Он окончил Американскую академию драматического искусства в 1966 году, после чего несколько лет работал в театре в Коннектикуте.

Дебют Де Вито в кино состоялся в 1970 году в фильме «Хрупкие мечты». В 1975 году Де Вито сыграл в картине «Пролетая над гнездом кукушки».

Свою популярность актер получил, сыграв одну из главных ролей в телесериале «Такси» за которую получил премию «Золотой глобус» и «Эмми».

Всемирная известность пришла к Де Вито после исполнения роли гангстера в фильме «Роман с камнем». Кроме того, Дэнни известен благодаря роли в фильме «Бэтмен возвращается».

После выхода мультфильма «Лоракс» в 2012 году Де Вито стал первым актёром анимационного кино, озвучившим роль на нескольких языках.

С 1982 продюсер состоит в браке с актрисой Реей Перлман, у них трое детей. В 2012 году супруги разъехались и стали жить раздельно, но в марте 2013 года пара опять воссоединилась.

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