Александру Малинину исполнилось 63 года: творческий путь артиста

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16 ноября 2021, 08:28 Наталья Полянская

Сегодня свой день рождения отмечает советский и российский эстрадный певец и композитор Александр Малинин. Ему исполняется 63 года.

Александр Николаевич Малинин родился 16 ноября 1958 года в Свердловске, в семье железнодорожников. В детстве мальчик увлекался хоккеем, конькобежным спортом, посещал хоровой, духовой и танцевальный кружки, а также играл на валторне. С четырнадцати до пятнадцати лет числился воспитанником Советской армии в военном оркестре. В 1974 году юноша поступил в студию эстрадного искусства при Свердловской областной филармонии. А через год был зачислен вокалистом в хор мальчиков при Уральском государственном русском народном хоре. Весной 1977 года был призван на военную службу в ряды Советской армии. Саша служил солистом в ансамбле песни и пляски Уральского военного округа.

Первым сольным выступлением певца стал фестиваль «Рок-панорама-87» в 1987 году. Пик популярности пришел к Александру Малинину в возрасте двадцати девяти лет. Летом 1988 года он завоевал гран-при на третьем Всесоюзном телевизионном конкурсе молодых исполнителей советской эстрадной песни в Юрмале с песней «Коррида». Кроме того, артист работал в Театре песни Аллы Пугачёвой.

С 1996 года генеральным продюсером Малинина является его супруга Эмма Малинина, по профессии она врач-гинеколог. В 2003 году певец окончил Государственный музыкально-педагогический институт имени Ипполитова-Иванова по специальности «преподаватель академического вокала».

Артист был женат трижды. Первой его женой была скрипачка Инна Курочкина. Второй избранницей являлась певица Ольга Зарубина. Третья жена композитора – Эмма Малинина.

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