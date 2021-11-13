В семье Пугачёвой и Галкина строго соблюдают антиковидные меры, но Максим немного заболел

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13 ноября 2021, 20:41

Максим Галкин, фото: vk.com/maxgalkinru

Супруги Максим Галкин и Алла Пугачёва сделали прививки от коронавирусной инфекции COVID-19 ещё несколько месяцев назад, весной. И они продолжают строго соблюдать масочный режим.

Примадонна не стала беседовать с журналистами, которые попытались задать ей вопросы об отношении к ограничениям по коронавирусу. Алла Борисовна даже пожурила репортеров шоу "Ты не поверишь", подошедших к ней без масок: "Вы почему без маски" и спряталась от них в автомобиле. Пугачёва убеждена, что нужно защищаться и вакцинированным.

Музыкант Стас Намин поделился, что Максиму Галкину немножко нездоровится, поэтому Алла переживает. Чем заболел супруг Примадонны, Намин не уточнил.

Судя по постам Максима Галкина в Инстаграм, он чувствует себя нормально, играет с детьми, поет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

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