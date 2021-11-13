Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

В семье Пугачёвой и Галкина строго соблюдают антиковидные меры, но Максим немного заболел

, 20:41

В семье Пугачёвой и Галкина строго соблюдают антиковидные меры, но Максим немного заболел
Максим Галкин, фото: vk.com/maxgalkinru

Супруги Максим Галкин и Алла Пугачёва сделали прививки от коронавирусной инфекции COVID-19 ещё несколько месяцев назад, весной. И они продолжают строго соблюдать масочный режим.

Примадонна не стала беседовать с журналистами, которые попытались задать ей вопросы об отношении к ограничениям по коронавирусу. Алла Борисовна даже пожурила репортеров шоу "Ты не поверишь", подошедших к ней без масок: "Вы почему без маски" и спряталась от них в автомобиле. Пугачёва убеждена, что нужно защищаться и вакцинированным.

Музыкант Стас Намин поделился, что Максиму Галкину немножко нездоровится, поэтому Алла переживает. Чем заболел супруг Примадонны, Намин не уточнил.

Судя по постам Максима Галкина в Инстаграм, он чувствует себя нормально, играет с детьми, поет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

Политика

Зеленский обратился к сенату США с просьбой поддержать санкции против «Северного потока — 2» и остановить «газовый шантаж Европы»

Зеленский обратился к сенату США с просьбой поддержать санкции против «Северного потока — 2» и остановить «газовый шантаж Европы»

Президент Украины Владимир Зеленский в своем официальном Twitter обратился к сенату США поддержать санкции против «Северного потока — 2».

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество