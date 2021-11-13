Вупи Голдберг исполнилось 66 лет: путь от наркотической зависимости до премии «Оскар»

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13 ноября 2021, 12:02 Наталья Полянская

Фото: Daniel Langer / Commons.wikimedia.org

Сегодня свой день рождения отмечает известная американская актриса, телеведущая и писательница Вупи Голдберг. Ей исполняется 66 лет.



Кэрин Элейн Джонсон – настоящее имя актрисы, она родилась 13 ноября 1955 года в бедной семье в Челси. Её мать была учительницей, а отец священником. С восьми лет девочка начала выступать в детском театре Элен Рубенстайн. Несколько лет Кэрин числилась среди отстающих, а затем была вынуждена бросить школу из-за дислексии. После чего девушка сбежала из дома и примкнула к Движению хиппи. Джонсон увлеклась употреблением наркотических веществ и забеременела в 14 лет.



В начале 1970-х Вупи познакомилась с Элвином Мартином, активистом организации «Против наркотиков». Он помог бросить наркотики. Вскоре они поженились, спустя год у Кэрин родилась дочь.



Кэрин работала на стройке и ночным сторожем. Но вскоре ей удалось найти актёрскую вакансию в новом театре города Сан-Диего.



Дебютом Вупи Голдберг стала главная роль в пьесе «Мамаша на кураже». В 1983 году у актрисы появилась идея о моноспектакле, она воплотить её в жизнь под названием «Шоу привидений» и имела большой успех.



В 1985 актрисе дали главную роль в экранизации эпического романа Элис Уокер «Цветы лиловые полей». Следующими ролями Вупи были в развлекательных жанрах. Она снялась в таких фильмах, как: «Воровка», «Роковая красотка», «Действуй, сестра», «Привидение».

В 1991 году Вупи Голдберг получила награды «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA за роль второго плана.

Голдберг была замужем трижды. Первым её мужем был Элвин Мартин. Вторым избранником актрисы был фотограф Дэвид Кассен. Они расстались в 1990 году. После чего в 1994 году Вупи вышла замуж за бизнесмена Майкла Трахтенберга, он их брак просуществовал всего один год.





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