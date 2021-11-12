Юлии Ковальчук исполнилось 39 лет: жизненный путь певицы

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12 ноября 2021, 22:23 Наталья Полянская

Фото: Instagram juliakovalchuk

Свой день рождения сегодня отмечает Юлия Ковальчук. Российской певице и телеведущей исполняется 39 лет.



Юлия Олеговна Ковальчук родилась 12 ноября 1982 года в Волгоградской области. Ее отец работал главным конструктором проектного института, а мать была преподавателем в политехническом техникуме. В детстве девочка занималась хореографией и гимнастикой. С семнадцати лет Юля выступала в коллективе эстрадного танца.



В 2001 году Ковальчук стала участницей группы «Блестящие». Дебютом девушки стала песня «Ау-ау». Ковальчук входила в состав музыкального проекта шесть лет. Но в 2007 году она покинула группу и занялась сольной карьерой.



С января 2008 года продюсером певицы стал Марат Хайрутдинов. Вместе с композитором Константином Арсеньевым Ковальчук записала дебютную песню под названием «Толкни меня».

В 2015 году состоялся релиз альбома Юлии.

С 2013 года певица замужем за Алексеем Чумаковом. До свадьбы они встречались пять лет. И в 2017 году у пары родилась дочь.

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